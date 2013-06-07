У Києві відбулося засідання координаційного комітету з питань міжнародної оборонної співпраці

У заході взяли участь представники апарату Аташе Австрії, Великобританії, Литви, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, США, Угорщини, Фінляндії, Міністерства національної оборони Республіки Польща, Офісу зв’язку НАТО в Україні та Міжнародного секретаріату НАТО. Від української сторони делегацію Міністерства оборони та Збройних Сил України очолив директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Олександр Затинайко.

Відкриваючи зустріч, Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини пан Михаль Баєр наголосив, що проведення цього засідання свідчить про зацікавленість сторін в подальшому розвитку та поглибленні багатосторонніх відносин України з державами членами ЄС та НАТО.

У вступному слові Олександр Затинайко зазначив, що такі зустрічі є гарною платформою для обміну думками, досвідом та ініціативами між представниками Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України та представниками держав-членів НАТО і ЄС.

Під час засідання присутніх поінформували про напрями реформування Збройних Сил України, співробітництва Міністерства оборони України з НАТО в рамках реалізації Програми НАТО “Удосконалення військової освіти”, основні положення стратегічної програми залучення міжнародної технічної допомоги в Міністерстві оборони та Збройних Силах України на 2013 – 2016 роки та стан виконання імплементаційної програми Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО у 2013 році.

У свою чергу директор Офісу зв’язку НАТО в Україні пан Марчін Кожіел розповів про підсумки проведення міжнародної конференції “Сучасні тенденції трансформації збройних сил та досвіду впровадження країнами Центрально-Східної Європи євроатлантичних стандартів”. Також представників іноземної сторони поінформували про поточні та перспективні заходи двостороннього співробітництва з Україною в оборонній сфері.

Підсумовуючи засідання, присутніми було наголошено на ефективності подібних зустрічей, їх впливі на якість організації двостороннього та багатостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Чергову зустріч заплановано провести в листопаді поточного року за сприяння аташе з питань оборони при Посольстві Великобританії в Україні.