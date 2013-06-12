На Харківщині курсанти-танкісти практикувалися в евакуації бронетехніки з водоймища

Для практичного вишколу майбутніх офіцерів-танкістів залучалися три танки Т-64Б, одна броньована евакуаційна машина БРЕМ-1 та ще декілька тягачів типу БТС-4.

– Спеціальні заняття проводилися із хлопцями, які набувають знання за напрямом «інженерна механіка». У майбутньому їм доведеться працювати на такій техніці, як Т-64Б, Т-72, Т-80, Т-64БМ «Булат», бронетранспортер БТР-70. Та будь-який механізм має властивість виходити з ладу. Тому наші викладачі на шістьох навчальних місцях робили акцент на готовності курсантів діяти в екстремальних ситуаціях та вмінні швидко приймати рішення, – розповів начальник факультету полковник Олександр Серпухов.

Протягом одного дня під керівництвом начальника кафедри експлуатації озброєння та військової техніки полковника Сергія Сладких старшокурсники відпрацьовували вправи з підготовки сил та засобів ремонтних підрозділів до застосування, організували евакуацію бронетехніки за допомогою лебідки і поліспаста. Після успішного виконання підготовчих вправ, курсантам довірили найскладніше завдання – евакуацію танку Т-64Б із водоймища за допомогою тягача БТС-4 та ремонтної машини БРЕМ-1.

– З усіма складними завданнями мої вихованці впоралися і за це отримали загальну оцінку «відмінно». Кращих же результатів здобули сержант Олександр Сіненко та молодший сержант Олег Килимник, – підсумував хід занять полковник Сергій Сладких.

За словами командування Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», найближчим часом подібні заняття проводитимуться й з курсантами молодших курсів.