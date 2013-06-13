У Києві відбулися урочистості з нагоди Дня медичного працівника України

В урочистому зібранні та церемонії нагородження військових медиків взяв участь Заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко. Звертаючись до присутніх, він передав вітання військовим медикам від Міністра оборони України Павла Лебедєва і наголосив на тому, що професійна діяльність медичного персоналу Збройних Сил України заслуговує на найвищу похвалу, найтепліші слова поваги та людської вдячності.

Передаючи слова вітання від Павла Лебедєва, Заступник Міністра оборони України зазначив, що сьогодні розроблена та затверджена “Програма реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на період до 2017 року”. Вона забезпечуватиме соціальні гарантії на безоплатну медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам військової служби, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Також Артуро Бабенко зазначив, що основою та гордістю кадрового потенціалу медичної служби є 86 заслужених лікарів та працівників охорони здоров’я, 135 докторів та кандидатів наук, 20 професорів та 76 доцентів. Славу видатних медиків сьогодні продовжує нове покоління лікарів, які виховані у власній Українській військово-медичній академії, і вже стали справжніми фахівцями військової медицини.

Міністр оборони України Павло Лебедєв сьогодні впевнений, що особовий склад медичної служби Збройних Сил України і надалі з гідністю нестиме високе звання військового медика та своїми новими здобутками впише яскраві сторінки в бойову і трудову історію медичної служби Збройних Сил України.

Особисто від себе Артуро Бабенко зазначив, що сьогодні вітчизняному оборонному відомству є чим пишатися. Окрім іншого – військовою медициною.

– Те, що військові медики – одні з найкращих підтверджує їхній професіоналізм, стан військових лікарняних закладів та, найголовніше, вдячність пацієнтів, – зазначив Заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко. Окремо він наголосив на тому, що військові медики – це професіонали високого класу, яким довіряють прості люди – їхні пацієнти.

З нагоди свята директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор Сергій Борисюк зачитав святковий наказ Міністра оборони України, і кращі були нагороджені грамотами, подяками та цінними подарунками.

Після завершення урочистих заходів відбувся святковий концерт. Військових медиків вітали артисти Національного президентського оркестру, художнім керівником якого є Народний артист України, професор Анатолій Молотай. Присутні на заході також стали свідками прем’єри пісні “Бригада 103” у виконанні Заслуженного артиста Автономної Республіки Крим Анатолія Юрченко.