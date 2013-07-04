Голова Місії України при НАТО високо оцінив діяльність українських миротворців у Косово

Під час візиту члени делегації Північноатлантичного альянсу зустрілися з командуванням багатонаціональних сил КФОР, спеціальними представниками міжнародних організацій, що діють у краї, а також прем’єр-міністром Косово Хашимом Тачі з метою обговорення загальної ситуації в краї.

Генеральний секретар НАТО згадав про історичну угоду про нормалізацію відносин між Бєлградом та Пріштіною, що була схвалена урядом Сербіїї 22 квітня.

– Це був довготривалий, але успішний процес. Угода про нормалізацію відносин між Косово та Сербією дає надію на краще майбутнє для усіх мешканців цього регіону. Зі свого боку НАТО, а особливо сили КФОР, і надалі забезпечуватимуть мирне середовище на території Косова. Ми готові підтримати впровадження в життя цієї угоди всіма можливостями у рамках наданих нам повноважень, – наголосив Генсек НАТО.

У ході візиту учасник делегації Північноатлантичної Ради, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом), Глава Місії України при НАТО Ігор Долгов зустрівся з командиром національного контингенту в Косово гвардії майором Володимиром Кокорєвим. Під час зустрічі були обговорені питання щодо особливостей виконання підрозділом завдань за призначенням, взаємодії українських миротворців із місцевим населенням, а також безпекової ситуації у зоні інтересів багатонаціональної бойової групи “East”, до складу якої входить український контингент.

Посол Ігор Долгов високо оцінив діяльність українського миротворчого контингенту, направлену на підтримання миру і стабільності у Косово.