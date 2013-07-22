25 польотів у складних метеоумовах виконали пілоти Севастопольської бригади тактичної авіації

За словами командира бригади полковника Юлія Мамчура, головною метою льотної зміни була підготовка пілотів до несення бойового чергування по захисту повітряного простору на південних рубежах нашої держави.

Варто зазначити, що на бойове чергування Севастопольська бригада тактичної авіації повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України заступила ще тиждень тому, але льотна зміна дала можливість для тренувань тих льотчиків, що готуються підмінити своїх товаришів.

– Наразі найбільш досвідчені пілоти виконують завдання несення бойового чергування, а тим часом решта льотчиків готується перейняти у них естафету, – сказав полковник Юлій Мамчур. – Ми також використали льотну зміну для підготовки молодих пілотів до виконання у подальшому самостійних польотів на бойових літаках.

Під час льотної зміни польоти вдень та вночі у складних метеорологічних умовах пройшли на двох типах літаків – бойових винищувачах МіГ-29 та навчально-тренувальних Л-39М “Альбатрос”. Загалом у повітрі льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації провели більше 20 годин.

Позитивним результатом льотної зміни у Криму стало те, що п’ять льотчиків відновили навички пілотування вдень у складних метеоумовах, у тому числі – молодий пілот лейтенант Антон Гєнов, а ще два льотчика відновили свої навички під час польотів вночі, також у складних метеоумовах.