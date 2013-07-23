Військовослужбовці виконали нормативи з інженерної підготовки

– З початку місяця у цьому підрозділі розпочався інтенсивний період, зараз якраз у розпалі індивідуальна підготовка військовослужбовців за модульним принципом, – розповів командир полку зв’язку полковник Сергій Патапов. – Зв’язківці навчаються та перевіряються з основних предметів загальновійськових дисциплін. Наприклад, зараз вони обладнують одиночні окопи для стрільби з автомата та мінні загородження.

За словами начальника Центра майора Миколи Захарчука, стандарт з інженерної підготовки відпрацьовується протягом чотирьох днів. Спочатку його підлеглі прослухали лекції, потім виконали вправи з інженерної підготовки на полігоні. На третій день вони тренувалися до здачі стандарту і вже цього дня командування Центру провело оцінювання військовослужбовців за стандартом.

– Для правдоподібності ситуації ми ввели зв’язківців у тактичну обстановку. Зокрема, за сценарієм, під час маршу на командно-штабні машини напала диверсійна група. Зв’язківці, відповідно до відпрацьованого плану охорони та оборони, зайняли кругову оборону. Під час відпрацювання стандарту холостими набоями та вибуховими пакетами імітувався напад, – зазначив майор Микола Захарчук.

Результатом дій підлеглих начальник Центру задоволений. До закінчення індивідуальної підготовки планується відпрацювати стандарти тактичної, вогневої, топографічної та розвідувальної підготовки. А у другій половині серпня з особовим складом Центру мобільних вузлів 55 окремого лінійно-вузлового полку зв’язку розпочнеться колективна підготовка.