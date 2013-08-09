Міноборони вдалося законодавчо врегулювати механізм реалізації надлишкового військового майна

– На засіданні Кабінету Міністрів України 22 травня прийнято постанову № 436, яка регулює порядок відчуження земельних ділянок, що підлягають реалізації та вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України. Вона набула чинності з 1 серпня 2013 року.

За словами заступника Міністра оборони – керівника апарату, на даний час Міноборони опрацьовує для затвердження Кабінетом Міністрів України перелік найбільш привабливих для продажу об’єктів нерухомості.

– Міністерство оборони зацікавлено в організації публічних форм реалізації нерухомого майна, які сформують справедливу ринкову ціну на нього та забезпечать максимальні надходження до Державного бюджету від його продажу, – відзначив Володимир Можаровський.

Він зауважив, що вже затверджені зміни до постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2000 року № 1919 “Про порядок відчуження та реалізації військового майна”, які дозволяють оперативно, один раз на квартал, формувати переліки вивільненого майна, враховувати можливість продажу військового майна, що вивільняється.

– Станом на 1 червня цього року обсяги зберігання надлишкового військового майна складають: понад 28 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, та понад 93 тисячі найменувань матеріально-технічних засобів, – повідомив Володимир Можаровський.

Він підкреслив, що зміни до законодавства дозволили Міноборони суттєво активізувати роботу з відчуження. Підготовлено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України додатковий перелік № 2 рухомого військового майна, яке підлягає відчуженню.

– Кошти від реалізації планується спрямувати як на фінансування реформування і розвитку Збройних Сил України, так і на будівництво та придбання житла, виплату військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло, вирішення інших соціальних проблем, – наголосив Володимир Можаровський.