У Львові контрактники 80-го окремого аеромобільного полку урочисто склали Військову присягу

На сьогоднішній день у цій елітній військовій частині Високомобільних десантних військ проходять військову службу більше 350 молодих військовослужбовців-контрактників, які цього року, пройшовши відповідний відбір, уклали свій перший контракт з оборонним відомством. До складання Військової присяги молоде поповнення проходило підготовку в складі окремого підрозділу на базі одного з аеромобільно-десантних батальйонів полку.

– У цьому зведеному підрозділі вони пройшли курс молодого бійця, ознайомилися з історією нашого полку та традиціями десантних військ. Також проводилися заняття зі стройової і повітрянодесантної підготовки, вивчення положень Статутів Збройних Сил України, – розповів заступник командира полку з виховної роботи підполковник Валентин Радик.

Після урочистого ритуалу складання Військової присяги до воїнів-десантників з напутніми словами звернувся начальник штабу підполковник Андрій Ковальчук, який побажав контрактникам якнайшвидше вникнути в процес бойового навчання:

– До нас рідко приходять випадкові хлопці, у переважній більшості ми маємо справу з людьми, які точно знають чого вони очікують від служби в нашій військовій частині. Лише за останній місяць до нас прийшло на контрактну службу 27 молодих людей, і процес відбору не припиняється.

Під час брифінгу батьки контрактників мали можливість задати запитання різної тематики керівному складу військової частини. Чимало з них стосувалося розпорядку робочого дня, умов проходження служби, соціальних гарантій тощо.

У супроводі підполковника Валентина Радика гості частини відвідали нещодавно відкритий гуртожиток на сорок кімнат, в якому вже проживають більше двохсот військовослужбовців військової служби за контрактом, побували у типовій казармі однієї з рот аеромобільно-десантного батальйону, на заняттях зведеного підрозділу, військовослужбовці якого вдосконалювали виконання елементів наземної підготовки до стрибка на повітрянодесантному комплексі полку.

Слід відзначити, що нова когорта військовослужбовців військової служби за контрактом 80-го окремого аеромобільного полку вирізняється помітно високим рівнем здобутих на “гражданці” рівнем освіти та мотивацією на військову службу в Збройних Силах України.