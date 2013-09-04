Харківщину звільнено від меланжу

До цього часу у військовій частині завершився комплекс заходів щодо підготовки небезпечної рідини к перевезенню у 14-х спеціальних залізничних цистернах, сім з яких надано Російською Федерацією.

За ходом фінальної відправки небезпечної речовини із нашої країни простежили: голова Харківського обласної державної адміністрації Михайло Добкін, проектний менеджер головного офісу ОБСЄ Антон Мартинюк, заступник командувача Сухопутних військ з логістики – начальник логістики генерал-майор Юрій Толочний, помічник Міністра оборони України Олександр Коротаєв, представники місцевої громади та журналісти.

– З 2009 року – моменту початку утилізації меланжу в Україні, наша організація вже допомогла мешканцям Івано-Франківщини, Львівщини, Вінниччини, Київщини та Харківщини повністю позбавитися від небезпечних запасів. За цей час вже утилізовано близько 13,5 тисяч тонн меланжу і залишається лише вивезти останні 2,5 тисяч тонн компоненту ракетного палива з Одещини. На увесь цей довгостроковий проект було виділено понад 20 мільйонів євро, – зазначив Антон Мартинюк.

Від фахівців міжнародної організації також стало відомо, що вивезення меланжу конкретно з Харківської та Одеської області відбувається за кошти головного донора ОБСЄ – уряду США. Внески заокеанської країни чималі.

Своєю чергою Олександр Коротаєв подякував закордонним партнерам за допомогу у справі щодо позбавлення держави від боєприпасів та іншого непотрібного військового майна. А Михайло Добкін дав високу оцінку військовослужбовцям складу ракетного палива та іншим захисникам Вітчизни, що проходять службу в регіоні.

– Саме на цьому військовому об’єкті я був декілька років тому, під час проведення навчать щодо гасіння умовної пожежі. Знаходився я й на інших арсеналах та базах. Тож мушу сказати, що професіоналізм людей у погонах дозволяє усім мешканцям області спокійно працювати та відпочивати, – зауважив голова Харківського обласної державної адміністрації.

Кінцевим пунктом переїзду українського меланжу стане філія Закритого акціонерного товариства Науково-виробнича фірма “Техноазот” – Федеральне державне підприємство “Завод ім. Свердлова”, яке розташовано у місті Дзержинськ Нижегородської області Російської Федерації. Там, шляхом складного технологічного процесу із суто військового майна зроблять азотну кислоту, яку в подальшому можна використовувати для звичайних цивільних потреб. За ходом утилізації меланжу в сусідній країні також слідкуватимуть представники ОБСЄ.

Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який на території Україні розпочато у 2009 році, повністю узяли країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

До початку реалізації умов міжнародного проекту Україна-ОБСЄ, у березні 2012 року на території Харківщини зберігалося близько 4,8 тисяч тонн меланжу.

Після вивезення меланжу з Харківщини, роботи з утилізації боєприпасів за проектом “Україна – ОБСЄ” продовжаться у Одеській області. Там залишилися останні в Україні маже 2,5 тисяч тонн надлишкового компоненту ракетного палива меланж і, до цього часу, звідти вже вивезено близько 1 тисячі тонн меланжу.