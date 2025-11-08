Президент розповів, як Україна відновлюється після нічної атаки.

Нічний удар російських окупантів був дуже нахабний і демонстративний - серед цілей, якими бив ворог, було багато балістики, і зараз Україна працює з партнерами, аби придбати додаткові системи "Петріот", здатні протистояти таким атакам. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Багато балістики - щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску лише мотивують президента країни-агресора Володимира Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди Україні, нашим людям, а також і "іншим у світі".

"Слабкість реагування на російську наглість дає мотив Росії продовжувати цю війну. Потрібно стільки санкцій, стільки тиску, стільки підтримки життю, щоб у Росії не залишилося засобів до існування в умовах війни", - сказав Зеленський.

За його словами, основною мішенню цього удару були наші міста, енергетика та люди:

"На жаль, є загиблі. В Дніпрі російський дрон ударив просто по будинку, станом на зараз відомо, що в місті три людини загинули. На жаль, є загиблий також і в Харкові".

До відновлення після обстрілу залучені всі служби. Зеленський зауважив, що від ночі він на звʼязку з усіма відповідальними посадовцями, і вони повинні максимально оперативно відновити постачання електрики, води та тепла в тих містах, де були пошкодження.

"Урядовці повинні бути в регіонах: у Харкові, на Полтавщині, Дніпровщина наша, наша Кіровоградщина, на Донеччині, в Херсоні - в усіх тих регіонах, де зараз потрібно ухвалювати оперативні рішення і допомагати нашим людям. Обласна влада має отримати всю необхідну підтримку з центру", - сказав він.

Крім того, глава держави зауважив, що за цю ніч українські Сили оборони знешкодили понад 400 ворожих дронів, що є суттєвим результатом підрозділів безпілотних систем, армійської авіації та мобільних вогневих груп.

"Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити. І дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть ефективно збивати такі ракети. І щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем", - наголосив Зеленський.

Так, додав він, Україна працює з партнерами, зі Сполученими Штатами Америки, аби придбати додаткові системи Patriot:

"Дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, я дякую кожному нашому другу в Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть".

Атака РФ 8 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, на Харківщині на робочому місці загинув співробітник одного з енергетичних підприємств. Частина області через обстріл залишилася без світла. Також є перебої з водопостачанням.

