Найуспішнішими серед розвідувальних дронів західного виробництва стали Vector від німецької Quantum Systems та FlyEye від польської WB Electronics.

Сили оборони України з 2022 року отримали на озброєння десятки типів західних безпілотників — від розвідувальних до ударних. Однак, за словами українського аналітика та оператора дронів із позивним "Алекс", найкраще себе показали саме два розвідники з фіксованим крилом — Vector (Німеччина) та FlyEye (Польща).

Про це він розповів у коментарі Defense News. На його думку, ефективність цих систем пояснюється тим, що їхні виробники мають прямий контакт із підрозділами, які використовують дрони на фронті, та оперативно вдосконалюють техніку.

"Вони отримують зворотний зв’язок безпосередньо від військових, швидко вносять зміни у конструкцію й відправляють оновлені системи назад. Ці компанії мають свої представництва, ремонтні й дослідницькі центри в Україні", — наголосив "Алекс".

Завдяки експлуатації у складних бойових умовах виробники змогли виявити недоліки, усунути їх і навіть налагодити локальне виробництво в Україні. Прикладом стала компанія Quantum Systems, яка модернізувала свій Vector саме на основі українського досвіду.

Втім, не всі західні дрони виявилися успішними. Як пише Defence Express, деякі моделі виявилися повністю неефективними через слабку стійкість до російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Деякі європейські виробники визнають, що ніколи не тестували свої дрони в умовах таких перешкод, які є на українському полі бою", — зазначив він.

Особливо проблемними виявилися безпілотники Skydio американського виробництва — попри те, що саме з дронів цієї компанії армія США колись уперше скидала бойові гранати. В Україні ж вони показали ненадійну роботу в умовах активної РЕБ, і навіть сам виробник визнав низьку якість своїх систем.

"Алекс" також наголосив, що проблема полягає не лише в техніці, а й у брак інформаційного обміну:

"Між багатьма європейськими й американськими компаніями існують пробіли у знаннях про реальну ситуацію на фронті. Коли інформація доходить до них, вона часто вже застаріла".

За його словами, це стосується і частини українських виробників, які не мають прямого контакту з бойовими підрозділами.

Дрони на війні - прихована загроза

Як повідомляв УНІАН, Росія за рік створила комплексну систему протидії українським розвідувальним безпілотникам, і ключовим елементом у ній є не стільки зенітні дрони, скільки радіолокаційні станції — зокрема РЛС СКВП (Система контроля воздушного пространства).

Фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що повноцінна робота високоточних засобів ураження, до яких відносять і системи на кшталт HIMARS, залежить від достовірної та актуальної розвідки. Якщо ворог перекриє підхід до цілей через мережу РЛС і зенітних дронів, то й удари ракетною артилерією втратять ефективність.

