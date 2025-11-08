Європейські країни вчергове демонструють, наскільки глибоко російський нафтовий спрут проник в західний світ.

Румунія та Болгарія намагаються вивести з-під санкційного удару США нафтопереробні заводи на своїй території, які належать російській нафтовій компанії "Лукойл". Про це пише Politico.

Як зазначає видання, американські санкції проти компаній "Лукойл" та "Роснефть" набудуть чинності 21 листопада. Країни ЄС, де працюють НПЗ цих компаній, намагаються встигнути вивести ці заводи з під санкційного удару до вказаної дати.

Так, у п'ятницю парламент Болгарії ухвалив новий закон, що надає уряду широкі повноваження з управління нафтопереробним заводом "Лукойла" в місті Бургас. За необхідності уряду дозволили навіть націоналізувати завод, аби тількі він продовжив працювати і забезпечувати країну бензином.

Своєю чергою Румунія має ті самі виклики зі своїм НПЗ, що належить "Лукойлу". Бухарест розглядає можливість домагатися тимчасового виключення заводу із санкційних списків, кажуть джерела Politico. При цьому як крайній захід розглядається можливість націоналізації підприємства.

Як зазначає Politico, теоретично отримання винятків із санкцій щодо НПЗ, де призначено державний менеджмент, не повинно бути проблемою. Однак сама ситуація є тривожною для європейських країн. Наприклад, російський НПЗ в Болгарії забезпечує до 80% потреб країни в паливі. Його зупинка матиме жахливі наслідки для місцевої економіки.

Російський НПЗ в Румунії забезпечує близько 20% палива країни. Його зупинка створить певний дефіцит на ринку і зростання цін. Але найгірше те, що це призведе до зупинки поставок румунського палива в Молдову, каже аналітик енергетичного ринку Ана Отілія Нуцу. За її словами, якщо Молдова постраждає дуже сильно, це стане "величезною піар-можливістю для Росії".

Санкції протии Росії: останні новини

Як писав УНІАН, фінська мережа автозаправок, що належить "Лукойлу", залишилася без пального через нові санкції США. Ця мережа оперували 20% фінських АЗС.

Також ми розповідали, що китайські нафтопереробні заводи відмовляються від поставок російської нафти на тлі запровадження американських санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". За оцінками аналітиків, експорт нафти з Росії до Китаю може скоротитися на 45%.

