Українські миротворці кращі серед рядового та сержантського складу “EAST” сил KFOR
У Косово, на американській військовій базі “Bondsteel” відбулася урочиста церемонія нагородження кращих солдатів та сержантів Багатонаціональної бойової групи “EAST” сил KFOR.
Кожного місяця командири національних контингентів представляють вищому командуванню для заохочення військовослужбовців рядового та сержантського складу своїх підрозділів, які найкраще себе проявили під час виконання бойових завдань, у спільних навчаннях, спортивних та інших заходах.
Церемонію проводили командир Багатонаціональної бойової групи “EAST” полковник американської армії Девід Вудс та головний сержант БнБГ Шеріл Ліон.
Номінантів оцінювали за показниками у військово-професійній, військово-спортивній, стрілецькій дисциплінах, прояві лідерських якостей та за багатьма іншими критеріями.
Як зазначив у своїй промові полковник американської армії Девід Вудс, сержант – це лідер для солдатів, взірець для підлеглих та опора для командира.
– Одягнувши сержантські погони ви взяли на себе велику відповідальність і повинні її неухильно дотримуватись, незважаючи на всі труднощі, що виникають у ході виконання миротворчої місії, – наголосив американський офіцер.
Від українського національного контингенту диплом кращого сержанта місяця Багатонаціональної бойової групи “EAST” отримав начальник обслуги – начальник зарядно-акумуляторної станції прапорщик Роман Бабатенко, а диплом кращого солдата БнБГ “EAST” – стрілець-радіотелефоніст молодший сержант Ілля Драчук.
Варто додати, що отримавши дипломи-визнання місяця дані військовослужбовці згодом матимуть змогу поборотися за відповідні відзнаки у номінаціях на кращого солдата та сержанта Багатонаціональної бойової групи “EAST” сил KFOR кварталу.