На Дніпропетровщині стартував марафон “Слава визволителям” до 70-річчя звільнення області

У цей день, на історичному місці перетинання військами Південно-Західного та Степового фронтів кордону Донецької та Дніпропетровської областей, 70 років потому зібралися жителі цих двох областей, військовослужбовці Збройних Сил України, ветерани Великої Вітчизняної війни, керівники регіональної та місцевої влади, щоб вшанувати пам’ять загиблих воїнів та подякувати визволителям за їх священний подвиг.

Захисники Вітчизни взяли участь в урочистій церемонії передачі делегацією Донецької області представникам Дніпропетровщини символів естафети пам’яті: копії військового штандарту третього Українського фронту та книги естафети.

Також під час урочистостей ветеран-визволитель Межівського району разом зі школярем поклав жменю землі з братської могили цього району до капсули, яка буде передаватися та заповнюватися від регіону до регіону.

– Кажуть, що війна на землі починається тоді, коли виростає покоління, яке про війну нічого не пам’ятає і не знає. Саме тому наш спільний святий обов’язок – знати правдиву історію Великої Вітчизняної війни. На Дніпропетровщині відроджуються традиції військово-патріотичного виховання молоді. А на прикладі покоління фронтовиків, героїзму і мужності воїнів молоде покоління вчиться жити і любити, будувати завтрашній день, служити Батьківщині. Життя і подвиг ветеранів – це урок мужності для нас, їх дітей та онуків, – сказав заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ростислав Ботвінов.

Під час цього пам’ятного заходу учасники поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам.

В знак шани та вдячності за безсмертний подвиг військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу та військовий оркестр пройшли урочистим маршем біля меморіалу.

Захід продовжився у парку відпочинку, де пройшов концерт солдатської пісні.

Також у цей день було урочисто відкрито виставку, присвячену 70-й річниці визволення Межівського району.

Довідка. Визволення Дніпропетровської області почалося 8 вересня 1943 року військами Південно-Західного фронту (з 20 жовтня 1943 року – 3-го Українського фронту) під командуванням генерала армії Родіона Малиновського. Першими на територію області вийшли з’єднання та частини 23-го танкового корпусу під командуванням Героя Радянського Союзу генерал-лейтенанта бронетанкових військ Юхима Пушкіна та частини 1-го гвардійського механізованого корпусу генерал-лейтенанта Івана Русіянова. Після тяжких дводобових боїв вони увійшли 10 вересня у райцентри Межова та Васильківка, заволоділи залізничним вузлом Чапліне. 182 дні точилися страшні бої. 9 березня 1944 року ворог був вигнаний з Дніпропетровської області.