Контрактна служба презентована як конкурентноспроможна в рамках Всеукраїнського дня “Ярмарок вакансій”

До проведення агітації були залучені відповідальні офіцери управління повітряного командування “Центр”, заступники командирів з виховної та соціально-психологічної роботи, офіцери по роботі з особовим складом військових частин гарнізону, резервісти і призовна молодь.

Так, на центральній площі міста Васильків було розгорнуто агітаційно-інформаційний пункт, відбулась трансляція відеоматеріалів щодо рекламування військової служби за контрактом.

Офіцери провели рекламно-агітаційну роботу серед присутніх, довели до потенційних кандидатів вимоги щодо прийняття на військові службу за контактом та відповіли на численні запитання.

У Запоріжжі, на базі обласного центру зайнятості, командуванням обласного військкомату також було проведено Всеукраїнський день “Ярмарок вакансій”.

Цей рекламно-агітаційний та інформаційно-роз’яснювальний захід проводився з метою залучення громадян віком до 35 років, які перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості населення, як не працевлаштовані, для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу.

До присутніх було доведено умови вступу, порядок проходження та переваги військової служби, пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

У 2013 році перед військовими комісаріатами цієї області встановлено планове завдання з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у кількості більше 580 осіб. На теперішній час контракт заключили 200 осіб із Запорізької області.

Під час проведення заходу була використана відео та поліграфічна рекламна продукція стосовно реформування ЗС України та прийняття на військову службу за контрактом.

Всеукраїнський день “Ярмарок вакансій” відбувся і в районних центрах зайнятості Запорізької області, де військові комісари районних (міських) військкоматів провели рекламно-агітаційну роботу щодо залучення громадян на контрактну службу.

В Ужгороді, на базі 15-го гірсько-піхотного батальйону також відбулася презентація військової служби за контрактом. Захід було організовано обласним військовим комісаріатом, Ужгородським районним і міським центрами зайнятості, за безпосередньої участі командування та військовослужбовців частини.

До гірських піхотинців завітало близько двох сотень потенційних “контрактників”: молоді юнаки та дівчата, які навчаються у школах, професійно-технічних училищах, а також ті громадяни, які перебувають на обліку у районному та міському центрах зайнятості.

За словами офіцерів, важливим у відборі майбутніх контрактників є надання ґрунтовних консультацій усім бажаючим з питань проходження військової служби за контрактом безпосередньо на місці. Загалом, військова частина, де командиром підполковник Олег Зима запропонувала усім охочим 158 вакантних посад. Після завершення співбесід у фойє клубу 15 закарпатців зголосилося дізнатися більше інформації про умови підписання контракту з оборонним відомством.

Варто зазначити, що в межах Всеукраїнського дня “Ярмарок вакансій” схожі заходи відбувалися не лише у військових частинах, а й в центрах зайнятості населення. Так, у Львівській області було проведено зустрічі представників військових частин із громадянами віком до 35 років, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Загалом, інформацію про військову службу за контрактом змогли отримати близько півтисячі громадян.