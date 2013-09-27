Фрегат “Гетьман Сагайдачний” і вертоліт Ка-27 продовжують готуватися до операцій “Океанський щит” та “Аталанта”

Для більшості це була, хоча і дуже коротка, морська екскурсія Стамбулом. Милуватися берегом довелося не довго, оскільки моряки ні на хвилину не забувають про свої завдання, адже бойова робота в морі є постійною, насиченою і різноманітною.

Перетнувши Мармурове море та протоку Дарданелли, корабель вийшов у відкрите Егейське море.

На переході морем заплановано відпрацювати ряд навчань, а саме: боротьбу за живучість, рятування людини, яка впала за борт, опитування суден, керування пошкодженим кораблем під час ведення бойових дій, перехід на резервні засоби керування, а також розходження з однією та кількома цілями.

– Ефективність виконання цих навчально-бойових вправ залежить від професійності дій кожного моряка та від рівня згуртованості всього екіпажу, здатності діяти чітко та злагоджено навіть у екстремальних ситуаціях, – зазначив командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов.

Під час походу особлива увага приділяється тренуванню доглядової команди. Їхнє завдання – забезпечити безпеку корабля та всіх, хто знаходиться на його борту, а також несення вахти на бойових постах. Тому цим людям відпочивати доводиться рідко.

– З ранку до пізнього вечора особовий склад тренується та підвищує свій професійний рівень. Відбиття ударів малорозмірних швидкохідних катерів, вогнева підготовка з усіх видів штатної стрілецької зброї та несення вахти на бойових постах, – розповів офіцер.

У підпорядкуванні бойової частини авіації є палубний вертоліт КА – 27. Тож роботи по догляду за його технічним станом вистачає. Так в умовах шторму було забезпечено надійну швартовку вертольота в ангарі корабля. Виконані комплексні роботи з підготовки і роботи вертольота в морських умовах та відпрацьовано попередній графік виконання підготовки вертольота до польотів.

Зрозуміло, що будь-який військовий колектив не обходиться без представників медицини, а особливо під час такого далекого походу, в ході якого може трапитися все, що завгодно, тож на фрегаті присутні і лікарі. Флагманський лікар підполковник Сергій Адаменко, який на кораблі керує групою із чотирьох лікарів, розповів, що роботи у морі вистачає і корабельним медикам і їх помічникам. А постійний нагляд і контроль за здоров’ям екіпажу є основним завданням медичного персоналу.