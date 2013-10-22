На Житомирщині визначають кращий механізований взвод Збройних Сил України

На базі 30 окремої гвардійської механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ, що дислокується у Новоград-Волинському, 21 жовтня відбулося урочисте відкриття Конкурсу на кращий механізований взвод Збройних Сил України.

За звання кращого боротимуться чотири взводи від окремих механізованих бригад армійських корпусів та окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил. Усі підрозділи, до складу кожного з яких входять один офіцер – командир взводу, та двадцять шість сержантів і солдатів, налаштовані тільки на перемогу.

Попереду у конкурсантів – напружених десять діб змагань, під час яких вони приведуть зброю та озброєння БМП-2 до нормального бою, позмагаються в бігу на 1100 метрів із подоланням загальновійськової смуги перешкод у складі підрозділів, виконають різноманітні нормативи з технічної та вогневої підготовки, бойові стрільби з озброєння БМП-2. Всі змагання пройдуть у пункті постійної дислокації військової частини та бригадному полігоні “Олександрівський”.

За виконанням військовослужбовцями нормативів пильно слідкує суддівський комітет на чолі з заступником командувача Сухопутних військ генерал-лейтенантом Юрієм Борискіним, у складі якого – офіцери управління бойової підготовки цього виду Збройних Сил України, а також члени журі – чотири заступники командирів частин-учасників.

У перервах між етапами конкурсу господарі покажуть своїм гостям найбільш цікаві пам’ятні місця краю. Зокрема, учасники відвідають Корецький монастир та музей Лесі Українки.