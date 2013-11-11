Міжнародний досвід організації внутрішнього аудиту у сфері оборони вивчали в Одесі

Учасниками дводенного заходу, спрямованого на підвищення кваліфікації, стали фахівці Територіального південного управління внутрішнього аудиту та контролю і Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Упродовж семінару були проведенні лекційні заняття та різноманітні обговорення, дискусії, практичні тренінги.

Досвідом та знаннями з внутрішнього аудиту, отриманими під час підготовки за міжнародними стандартами на базі Національного університету оборони України відповідно до плану співробітництва Україна – НАТО за підтримки Міністерства оборони Великобританії, з учасниками семінару поділилися представники управління запобігання та виявлення корупції Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони України та Головного управління ВСП ЗС України.

– Міністр оборони України Павло Лебедєв визначив нам пріоритетні напрями діяльності – це запобігання порушенням законодавства та корупційним проявам, виявлення таких фактів та притягнення до відповідальності осіб, які їх вчинили, – зазначила заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Марина Бариніна. – На виконання цих завдань ми доводимо до територіальних управлінь нові методи і форми роботи: як краще та ефективніше виявляти порушення, як їм запобігати, як впливати на життєдіяльність Збройних Сил України таким чином, щоб не було марнотратства, щоб кожна копійка витрачалася раціонально.

Організатори заходу зосередилися на налагодженні та поглибленні співпраці між фахівцями з внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та Військової служби правопорядку Збройних Сил України, яким часто доводиться спільно виконувати визначені керівництвом оборонного відомства завдання.

– Цього року в Збройних Силах України вперше запроваджено попередній моніторинг ризикових операцій. На практиці усі проекти договорів на придбання чи відчуження майна, капітальне будівництво, проекти розподілів коштів, очікуваної вартості державних закупівель, реєстри платежів підлягають обов’язковій попередній оцінці внутрішніх аудиторів щодо ризиків чи незаконних витрат. Лише цього року економія завдяки цим діям складає понад 90 мільйонів гривень, – повідомила заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю. – Ми працюємо над тим, щоб внутрішній аудит був не лише каральним органом, який виявляє порушення, а й інструментом управління, який має допомагати керівнику приймати правильні рішення.

За словами організаторів, проведення семінару також посприяло вивченню місцевого, регіонального досвіду діяльності у сфері внутрішнього аудиту, організації роботи Територіального південного управління в Одесі. Зокрема, керівництво Департаменту має намір поширити серед інших управлінь досвід місцевих аудиторів щодо організації моніторингу виконання аудиторських рекомендацій.

Наступні семінари з питань внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції у сфері оборони планується провести у Львові та Чернігові.