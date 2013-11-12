Сумські кадети в режимі online поспілкувалися з ровесниками з Російської Федерації та Латвії

Від українських військовиків участь в online-заході взяли кадети Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І. Г. Харитоненка, що розташований в Сумах.

Сумські ліцеїсти поспілкувалися зі школярами гімназії № 7 міста Одеси, учнями школи № 8 міста Желєзнодорожний Російської Федерації та шкіл столиці Латвії – Риги. Учасники команд у дружній обстановці представили, обговорили і захистили моделі розвитку ідеального суспільства та познайомилися з національними традиціями регіонів своїх однолітків.

– Співпраця молоді в online-режимі зміцнює дружні відносин учасників проекту задля збереження пам’яті про жертв і наслідки Великої Вітчизняної війни, сприяє формуванню розуміння взаємозв’язку історичних епох і своєї причетності до сучасної культури, яка нерозривно пов’язана з минулим, – повідомив заступник начальника кадетського корпусу з навчально-виховної роботи підполковник Олег Сліпаченко.

Довідково. Міжнародний молодіжний освітній збір військово-спортивних організацій і кадетських корпусів “Союз – Нащадки Перемоги” проводиться вже 7 років. Вперше цей проект відбувся у 2007 році у Киргизії. Ще 5 разів проходив у різних містах Росії, а цього року відбувся в Одесі.

У зборі взяли участь команди усіх країн колишнього СРСР, які складалися з молоді 14-17 років.

До програми заходу входять більше 10 видів спортивних змагань. Зокрема військово-польовий вихід, дипломатична гра, історична вікторина, школа аналітики, школа космонавтики, школа журналістики, школа військового розвідника, авторська школа, школа екстремальної медицини.

Крім змагань, протягом навчального року учні різних шкіл та вихованці військових ліцеїв організовують між собою телемости та конференції, під час яких ближче знайомляться з національними традиціями та обговорюють різні питання.