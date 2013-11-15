Військкомати ТУ "Північ" прийняли на службу 2300 контрактників

Станом на 15 листопада вищезазначені установи з початку року вже прийняли 2 300 осіб для проходження військової служби за контрактом у лавах Української армії.

Старший офіцер відділу комплектування та призову Територіального управління “Північ” підполковник Сергій Онацький розповів, що більшість відібраних – громадяни призовного віку. Левова частка цих людей підписали контракт під час осінньої призовної кампанії. Укладають контракти і військовозобов’язані, але більшість складають ті, хто не проходив строкову службу.

– Особи, які раніше служили у війську, з першого дня укладення контракту обіймають відповідні військово-облікові спеціальності, а ті, хто не пов’язані з армією в минулому, або військовозобов’язані, і призначені на посади інших спеціальностей, паралельно з несенням служби опановують армійські “ази” та проходять перепідготовку у своїх військових частинах. Загалом в ході призовної кампанії “Осінь-2013” підпорядковані військові комісаріати прийняли на контракт понад 900 осіб, – повідомив підполковник Сергій Онацький.

Сьогодні велика робота проводиться з військовослужбовцями-строковиками щодо можливості продовжувати військову службі за контрактом. Водночас військовослужбовці комісаріатів беруть активну участь у різних заходах, виступають на місцевому радіо та телебаченні.

– Молодь переконується у тому, що армія сьогодні є одним із стабільних інститутів суспільства, контрактникам гарантовано повний соціальний пакет: грошове забезпечення поступово збільшується, безкоштовне медичне обслуговування, речове та харчове забезпечення, пільги при вступі до вищих навчальних закладів України, можливість навчання без відриву від служби тощо. Зроблено все для того, щоб військовослужбовець-контрактник цілком присвячував себе службі в армії, – підкреслив підполковник Сергій Онацький.