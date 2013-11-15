Українські ВМС вперше проведуть гідрографічну експедицію в Азовському морі

Сьогодні, 15 листопада, спеціальне судно “Переяслав” з групою навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення на борту вийшло в море для проведення вже другої в поточному році гідрографічної експедиції. Її метою є уточнення навігаційно-гідрографічної та гідрометеорологічної обстановки, вивчення гідрологічних (гідрометеорологічних) умов північно-західної частини Чорного моря, Феодосійської затоки Чорного моря та Таганрозької затоки Азовського моря. Таким чином українські моряки вперше проведуть гідрографічну експедицію в Азовському морі.

Основними завданнями експедиції є проведення гідрографічних (промірних) робіт у районах прибережної смуги, визначення фактичного стану та режиму роботи засобів навігаційного обладнання, здійснення спеціальної гідрологічної розвідки, проведення маршрутного проміру по маршруту руху, спостереження за фактичною гідрометеорологічною обстановкою, відбір проб ґрунту у районах проведення гідрографічних робіт. Частину робіт – а саме уточнення гідрологічного режиму Чорного моря в осінньо-зимовий період – флотські спеціалісти проведуть спільно зі спеціалістами “Морського гідрофізичного інституту” Національної академії наук України,

Попередньо експедиція триватиме до кінця листопада.

Як повідомлялося, у червні поточного року Військово-Морські Сили Збройних Сил України виконували завдання першої в історії національного флоту гідрографічної експедиції, яка проводилася з метою уточнення навігаційної та гідрометеорологічної обстановки, вивчення гідрологічних умов у Північно-західній частині Чорного моря. Для досягнення зазначеної мети в кількох районах гідрографічних робіт були виконані промірні роботи, відбір проб ґрунту, спеціальна гідрологічна розвідка, водолазне обстеження навігаційних небезпек та затонулих об’єктів, фотографування елементів місцевості морського узбережжя та інші роботи. Для виконання поставлених завдань тоді були залученні спеціальне судно “Переяслав” та група навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення.