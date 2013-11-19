Військовослужбовці інженерного підрозділу у складі чергової ротації національного контингенту сил КФОР у Косово готові до виконання завдань

Враховуючи наявність досвідчених фахівців та потужну навчально-матеріальну базу полку, саме тут вперше формувався зведений загін. Він налічує близько 30 людей, дев’ятеро з них – офіцери. Кістяк інженерної роти складають охтирські сапери.

Кандидати на посади інженерного підрозділу відпрацювали дії нацконтингенту під час тактичних занять з відновлення інфраструктури в зоні відповідальності, забезпечення свободи пересування підрозділів, водіння автомобільної та інженерної техніки при подоланні перешкод і загороджень, виконання завдань з розмінування та очищення території від вибухово-небезпечних предметів і протидії саморобно-вибуховим пристроям. Крім цього сапери виконали вправу контрольних стрільб зі стрілецької зброї та склали заліки з фізичної підготовки.

Дії підрозділу оцінювала комплексна комісія у складі офіцерів Генерального штабу та Командування Сухопутних військ під керівництвом начальника інженерних військ ЗС України – начальника Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення ЗС України полковника Василя Пекельного. Офіцери впродовж тижня вивчали реальний стан готовності інженерного підрозділу національного контингенту до виконання завдань з підтримання миру та безпеки у Косово.

За словами полковника Василя Пекельного, підготовка інженерного підрозділу пройшла на високому рівні, а самі військовослужбовці набули впевненості в собі, навчилися самостійно і швидко приймати правильні рішення.

– Зведений загін вперше сформований на базі даної частини. Військовослужбовці пройшли спеціальну підготовку, брали участь у зачистці території колишньої артилерійської бази в Новобогданівці. Результати перевірки показали: військовослужбовці інженерної роти національного контингенту готові до виконання завдань, – підсумував керівник комплексної комісії полковник Василь Пекельний.

Інженерний підрозділ вирушить виконувати завдання з підтримання миру та безпеки у Косово 9 грудня.