Військовослужбовці ЗС України та Королівства Данія обговорюють підготовку спільної військово-транспортної операції “Північний сокіл-2014”

Відповідно до плану роботи, датські офіцери спільно з офіцерами Командування Повітряних Сил ЗС України та військової частини обговорюють питання, пов’язані зі станом робіт щодо обладнання Операційного центру, закупівлі та передачі господарського та технічного обладнання, підписання договору дарування між Міністерством оборони Королівства Данія та військовою частиною.

За словами керівника української делегації полковника Сергія Артеменка, зазначений центр виконуватиме функції управління при підготовці та проведенні спільних з країнами-членами НАТО заходів міжнародного військового співробітництва з військово-транспортних перевезень.

Окрім того, в ході цієї зустрічі сторони обговорять питання підготовки чергової спільної військово-транспортної операції “Північний сокіл-2014”.

Візит делегації представників Збройних сил Королівства Данія в Україну триватиме до 29 листопада.