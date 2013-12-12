Протягом 2013-2015 років передбачається переобладнати 67 казарм для забезпечення службовим житлом 11 тисяч військовослужбовців
11:54, 12 грудня 2013Військо
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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв на зустрічі з особовим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.
– Цьогорічним бюджетом на забезпечення житлом військовослужбовців виділено 12 мільйонів гривень. Це приблизно 40 квартир. Водночас, за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, економії коштів під час закупівель, проведення заходів з протидії корупції, на сьогодні серед військовослужбовців вже розподілено близько 500 квартир, – зазначив Павло Лебедєв.
Міністр оборони наголосив, що житлова проблема у війську буде вирішена в рамках виконання Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.
За словами глави оборонного відомства, з 1 січня 2014 року військовослужбовці Збройних Сил України почнуть отримувати компенсацію за піднайом житла.
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