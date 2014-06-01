У Тернополі добровольці батальйону територіальної оборони склали присягу та почали бойове злагодження
У Тернополі добровольці новосформованого батальйону територіальної оборони 31 травня присягнули на вірність українському народу.
Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях взяли голова облдержадміністрації Олег Сиротюк разом із своїми заступниками, міський голова Сергій Надал, керівний склад обласного військового комісаріату та джуховенство краю.
Губернатор разом з командиром батальйону вручили службовцям батальйону державний прапор та привітали їх із відповідальним рішенням.
«Приємно бачити впевнені погляди людей, які готові йти на передову і захищати країну від ворога. Бажаю батальйону якомога швидше пройти бойову підготовку і приступити до забезпечення правопорядку в нашому краї. Військовослужбовці батальйону взяли на себе велику відповідальність. Вийти переможцями із сьогоднішніх випробувань ми можемо лише за умови згуртування наших сил», – сказав під час виступу Сиротюк.
Як повідомили в Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, вже з 1 червня особовий склад Тернопільського батальйону територіальної оборони розпочинає бойове злагодження у польових умовах.