Міноборони відзвітувало, куди пішли кошти з резервного фонду та благодійні внески українців

За інформацією Департаменту фінансів Міністерства оборони України, у межах компетенції, станом на 3 червня за період березень – травень 2014 року у якості благодійної допомоги на рахунки Міністерства оборони на матеріально-технічне та медичне забезпечення від юридичних, фізичних осіб та мобільних операторів надійшло 128,5 млн грн.Читайте такожМіноборони закупило для армії ще 7 тисяч бронежилетів

У тому числі: 58,2 млн грн – від юридичних осіб; 38,3 млн грн – від фізичних осіб; 30,0 млн грн – від мобільних операторів; 2,0 млн грн – від обов’язкового продажу іноземних валют.

Отримані кошти спрямовані на:

120,8 млн грн – матеріально-технічне забезпечення.

За пропозиціями Генерального штабу Збройних Сил України із зазначеного фінансового ресурсу 118,2 млн грн спрямовано на придбання:

37,2 млн грн – польового обмундирування нового зразка (26,6 тис. комплектів);

19,9 млн грн – шоломів кулезахисних (кевларових) (10 тис. штук);

15,6 млн грн – черевиків з високим берцем (52 тис. пар);

15,2 млн грн – спальних мішків та ізолюючих підстилок (43 тис. штук);

8,5 млн грн – флотської форми одягу (3,5 тис. комплектів);

3,8 млн грн – льотно-технічного обмундирування (1 тис. – льотного та 6 тис. комплектів технічного обмундирування);

3,5 млн грн – маскувальних сіток (196 комплектів);

3,1 млн грн – простирадл бавовняних (60 тис. штук);

2,7 млн грн – натільної білизни для батальйонів територіальної оборони (27 тис. комплектів);

2,3 млн грн – ковдр (15 тис. штук);

2,2 млн грн – засобів зв’язку та комплектуючих до них (326 штук);

1,9 млн грн – матраців (15 тис. штук);

1,2 млн грн – топографічних карт (800 тис. штук);

0,5 млн грн – наволочок бавовняних (24,8 тис. штук);

0,4 млн грн – подушок бавовняних (14 тис. штук);

0,1 млн грн – придбання навігаційних приймачів;

0,1 млн грн – придбання бар’єрів безпеки.

Решта 2,6 млн грн. – заплановано на придбання габіонів та лісоматеріалів для виготовлення фортифікаційних споруд.

7,7 млн грн – придбання медикаментів.Читайте такожМіноборони доставило в польові табори АТО 2 тисячі тон вантажів

У 2014 році Кабінетом Міністрів України прийнято ряд рішень щодо збільшення видатків на оборону за рахунок резервного фонду державного бюджету. Інформацію щодо використання коштів резервного фонду Міністерством оборони України у сумі 4 657,2 млн грн станом на 3 червня 2014 року можна переглянути на фото.