Президент Порошенко здійснив першу робочу поїздку на Донбас і відвідав центр АТО

Сьогодні, 20 червня, Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко здійснив першу робочу поїздку у якості Глави держави на Донбас.

У Центрі Антитерористичної операції Президент прийняв рапорт генерал-лейтенанта Віктора Муженка про те, що сьогодні о 18.30 завершилась операція по встановленню на кордоні режиму оборони. Президент наказав: «Переходимо до наступної фази мирного плану — встановлення режиму контролю над державним кордоном».

"З мого боку будуть ініційовані рішучі кроки для того, щоб мешканці Донбасу відчували себе у безпеці, що вони українці. Вимагаємо, щоб бойовики склали зброю, звільнили захоплені приміщення, зупинили мародерство, припинили озброєний опір, відійшли від Державного кордону України. Якщо цього не відбудеться протягом тижня, адже припинення вогню оголошується на один тиждень, по закінченню терміну, рішучими кроками ми наведемо порядок на сході. Ті, хто не прийме умови припинення вогню, мають бути знищені. Ті, хто не складе зброю, утримує заручників, вбиває українців, не мають права на пробачення. Всім решта ми даємо шанс на мирне життя", — відзначив Порошенко.

Читайте такожУкраїна хоче створити 10-кілометрову буферну зону вздовж кордону з Росією

Звертаючись до військовослужбовців, залучених до АТО, Верховний Головнокомандувач наголосив, що Україні дуже потрібна їхня допомога.

"Низький уклін вам за мужність і героїзм, які ви демонструєте в бою. Саме на ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність — боронити державу, її суверенітет, її територіальну цілісність, боронити український народ. Український народ дуже вдячний та пишається вами. Він робить все можливе, щоб українські Збройні Сили, Національна гвардія України тепер була першим пріоритетом і української влади і народу", — відзначив він.

Порошенко підкреслив, що сьогодні вночі та зранку була зроблена надзвичайно важлива військова операція.

"Збройні Сили завершили виконання мого доручення по відновленню контролю над Державним кордоном України. Йдеться про військовий, бойовий контроль. Мова не йдеться про те, що зараз ми побудували паркани, інженерні споруди, розставили прикордонників... ні. Але сьогодні розставлені блокпости оснащені важким озброєнням, і мною надано доручення — у випадку спроби прориву на українську територію важкої техніки або вантажівок з озброєними найманцями, Збройні Сили здатні забезпечити оборону Державного кордону", — сказав Президент.

Читайте такожПорошенко оголосив про припинення на тиждень бойових дій в зоні проведення АТО

За його словами, перші спроби прорватися після відновлення режиму контролю на Держкордоні, призвела до того, що був зупинений БТР-80 18 мотострілецької бригади, що розташована в Чечні, затримана інша військова техніка, і режим перекриття кордону нарешті починає працювати.

"Після доповіді керівництва Збройних Сил мною буде відданий наказ всім військовим армійським підрозділам, Національної гвардії, МВС, прикордонникам, батальйонам територіальної оборони про зупинення вогню. Ми дуже сподіваємося, що цей наказ буде почутий і підтриманий. І я сподіваюся, що історичний шанс, коли мир буде повернутий на землю Донбасу, буде використаний", — відзначив Порошенко.

"Армія — це узгоджені дії. Нам потрібна перемога, а не лише політична демонстрація героїзму. Нам потрібно, щоби менше гинуло українських солдат і мирних мешканців. І тому Збройні Сили України, Національна гвардія будуть виконувати накази Верховного Головнокомандувача, і в місці, де негайно не буде підтримано режим припинення вогню, сконцентровано, скоординовано буде дано рішучу відсіч. У нас ще не було такої потужної та масштабної операції, яка завершилась сьогодні зранку. І за кількістю залучених сил, і за кількістю кілометрів відновленого контролю, за кількістю загиблих бойовиків, і по ефективності і скоординованості наших Збройних Сил", — наголосив Глава держави.

Президент України Петро Порошенко передав тепловізори, бронежилети та біноклі нічного спостереження військовим і бійцям Нацгвардії, які служать на блокпостах.

"За моїм дорученням ми запросимо на кожний блокпост спостерігача від ОБСЄ. Саме для того, щоб зафіксувати — якщо буде застосовано зброю проти українського військового, він одразу має право давати вогонь у відповідь. Ніякого додаткового погодження це не потребує. Ретельні накази отримали Міністр оборони України, начальник Генерального штабу, командувач Національної гвардії і командувач АТО. Все чітко скоординовано. У жодному разі беззахисним український військовослужбовець не залишиться", — підкреслив Порошенко.

На зустрічі з громадянами Донецької області у місті Святогірськ Президент України розповів про мирний план з врегулювання ситуації у регіоні, який був підтриманий присутнім місцевим населенням та переселенцями зі Слов’янська.

О 19.15 за участі Глави держави завершилась нарада у штабі Антитерористичної операції, в якій брали участь перший заступник керівника АТЦ СБУ генерал-лейтенант Віктор Муженко, командувач Національної гвардії Степан Полторак, Секретар РНБО Андрій Парубій, в.о. Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, а також представники прикордонної служби.

Глава держави наголосив, що ця фаза мирного плану відбувається у координації з інспекторами ОБСЄ і має чітко обмежений термін для того, щоб всі, хто підтримує план Президента, мали можливість скласти зброю.

Президент України закликав усіх підтримати дії, що спрямовані на мирне врегулювання ситуації на сході держави. Разом з тим, Петро Порошенко підкреслив, що «у випадку, якщо буде здійснено збройний напад на українські підрозділи або мирне населення, наші військові будуть відкривати вогонь у відповідь».