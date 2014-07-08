Одностороннього припинення вогню з боку сил АТО більше не буде - Гелетей

Про це заявив міністр оборони України Валерій Гелетей 7 липня, під час спілкування з журналістами в зоні проведення АТО, повідомила прес-служба Міноборони.

«Президент України заявив про це однозначно. Тепер будь-які переговори можливі виключно після остаточного складення зброї бойовиками», – підкреслив Гелетей.

Він також повідомив, що Міноборони має численні докази застосування терористами зброї російського походження. Керівник військового відомства продемонстрував представникам ЗМІ зброю та боєприпаси, вилучені у бойовиків під час звільнення міста Слов’янськ.

Гелетей повідомив, що зараз багато автомобільних шляхів заміновано терористами. Йдеться про траси Слов’янськ – Краматорськ, Слов’янськ – Артемівськ.

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«Чимало мін і снарядів, які не спрацювали, лежать прямо на узбіччі та проїжджій частині. Існує вірогідність їх детонації, тому ми вживаємо заходів для максимального пришвидшення розмінування та знешкодження мін і боєприпасів. З цією метою практично цілодобово до виконання завдань залучені визначені підрозділи відповідного профілю», – повідомив міністр.

Разом з тим Гелетей категорично спростував поширену окремими ЗМІ інформацію про нібито захоплення терористами літака Су-25 Повітряних Сил ЗС України.