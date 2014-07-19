У Міноборони вважають, що у терористів на Донбасі починається агонія та паніка

Серед бойовиків на Донбасі помічається агонія та паніка.

На цьому сьогодні, 18 липня, наголосив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей під час спілкування з журналістами вітчизняних ЗМІ у зоні проведення антитерористичної операції.

«Внаслідок активних дій підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України, залучених до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, та звільнення цілого ряду населених пунктів від терористичних бандформувань, в рядах останніх помічається агонія та паніка», - зазначив він.

Гелетей дав належну оцінку жахливому терористичному акту, вчиненому терористами відносно цивільного судна Boeing-777, в результаті чого загинула велика кількість ні в чому не винних людей — громадян кількох країн світу.

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"Керівництво держави вже зробило відповідну заяву, і я також хочу наголосити, що терористи які вчинили цей жахливий злочин отримають гідну відповідь. Саме тому Україна сьогодні робить відповідні кроки для того, щоб було проведено міжнародне розслідування, та були перевірені всі факти, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Україна звернулась до всіх країн світу, які безпосередньо мають можливість контролювати повітряний простір, у тому числі за допомогою космічних супутників, аби дати належну оцінку усім діям терористів, які скоїли цей зухвалий злочин", — повідомив генерал-полковник.

Гелетей наголосив, що ця катастрофа літака демонструє всім країнам світу, що Україна бореться не просто з бандитськими формуваннями і окремими терористами, а з міжнародним тероризмом, який підтримується Російською Федерацією. "Більше того, Росія активно долучається до цих дій, застосовуючи останнім часом потужну зброю, таку як реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град»", — підкреслив він.

Міністр оборони України повідомив, що підрозділи Збройних Сил та інших формувань України, які залучені до АТО, будуть діяти відповідно до розробленого плану, який затверджений Президентом України.

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"Це чіткий план, який вчора обговорювався на засіданні РНБО України. І ми не відступимо, поки територію України не буде повністю очищено від терористів, поки не буде збережено територіальну цілісність держави на території Луганської і Донецької областей", — зазначив глава Міноборони.

Керівник вітчизняного оборонного відомства зауважив, що територія, на яку впали уламки збитого терористами цивільного літака Boeing-777 ще контролюється бойовиками, тому силам АТО поки що потрапити туди не є можливим.

"Я не буду розголошувати всі процеси, які відбуваються щодо документування та розслідування цього факту. Але зазначу, що всі матеріали які є — відео та аудіо, будуть долучені до матеріалів розслідування. І в рамках цього розслідування слід поставити крапку і дати зрозуміти всім країнам світу, що в цих умовах Україні потрібна матеріально-технічна допомога. В тому числі і військова", — підкреслив Міністр оборони України.

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Гелетей повідомив, що зараз складно говорити про те, що слід очікувати від терористів найближчим часом і яка в них знаходиться зброя.

"За інформацією спецслужб України та розвідки Збройних Сил можна припустити, що терористи застосували зенітну ракетну установку «Бук-М1», яка раніше знаходилася на території Кримської автономії в місті Євпаторія. Після анексії Криму Росія залишила установку в себе. І саме тому у нас є підстави говорити про те, що саме ця зброя була застосована з території Донецької області. Це поки що припущення", — додав Гелетей.