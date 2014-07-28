Бойовики у Донецьку та Горлівці активно почали здійснювати розвідку
10:40, 28 липня 2014Військо
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По містах поширюються орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО.
REUTERS
Терористичними формуваннями у Донецьку та Горлівці здійснюються розвідувальні заходи.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.
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"Незаконними збройними формуваннями у містах Донецьк і Горлівка активно здійснюються контррозідувальні заходи. По містах поширюються орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, бойовики переміщуються невеликими групами у район Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів.
Допис by Прес-центр АТО.
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