Бойовики у Донецьку та Горлівці активно почали здійснювати розвідку

Терористичними формуваннями у Донецьку та Горлівці здійснюються розвідувальні заходи.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

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"Незаконними збройними формуваннями у містах Донецьк і Горлівка активно здійснюються контррозідувальні заходи. По містах поширюються орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, бойовики переміщуються невеликими групами у район Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів.