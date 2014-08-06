В Латвію на лікування відправлені двоє тяжкопоранених в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА), згідно з домовленостями між Дніпропетровською ОДА та керівництвом Латвії поранених Івана Решетника та Олександра Чайковського безкоштовно лікуватимуть в Університетській клінічній лікарні ім. Паула Страдинга в Ризі. Дніпропетровська сторона, зокрема, Всеукраїнський фонд допомоги захисникам України, взяв на себе транспортування. Літак в Ригу не був призначений для перевезення лежачих пасажирів, тому місця переобладнали. Супроводжує в Латвію поранених досвідчена анестезіологічна бригада Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.

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Лікарі оцінили тяжкість стану поранених, врахували потребу в лікуванні за кордоном у кращих профільних клініках, що спеціалізуються на відновлювальній терапії травм хребта і спинного мозку, а також вогнепальних ушкодження м'яких тканин.

"Ми займаємося налагодженням контактів з клініками Ізраїлю та Чехії. Готуються документи на хворих. Для їх відправки на лікування за кордон вже налагоджена система швидкого оформлення закордонного паспорта та відкриття візи протягом 3-4 діб", - розповів заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.