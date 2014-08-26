Понад сотня першокурсників стали курсантами харківського вишу

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Перед початком занять курсанти отримали з рук начальника факультету полковника Олександра Серпухова нагрудний знак «Гвардія». Він повідомив, що цього року особовий склад навчального закладу поповнився 102 першокурсниками, які виявили бажання здобути офіцерське звання та вищу військову освіту за напрямами підготовки «інженерна механіка» та «хімія».

Читайте такожКурсанти Військової академії в Одесі відпрацьовують завдання з військово-прикладних видів спортуЗа правом пільгового вступу на факультет було зараховано десять контрактників, які брали участь у проведенні антитерористичній операції на сході України. Варто зазначити, що нещодавно одного з абітурієнтів, молодшого сержанта військової служби за контрактом Олександра Курганського, було нагороджено державною нагородою України — орденом «За мужність» ІІІ ступеня.