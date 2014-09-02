Армійські спортсмени встановили світовий рекорд на Чемпіонаті світу

Днями у м. Амстердам (Нідерланди) закінчився Чемпіонат світу з академічного веслування, який проводився у з 24 по 31 серпня.

У складі парної четвірки золоті медалі здобули армійські спортсмени — працівники Збройних Сил України Іван Довгодько, Дмитро Міхай та старший солдат служби за контрактом Артем Морозов. Наші армійці встановили світовий рекорд на дистанції 2000 метрів із результатом 5 хвилин 32 секунди.

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А старший солдат служби за контрактом Любов Сташко та солдат служби за контрактом Ганна Кравченко завоювали шосте місце в складі четвірки без стернового.