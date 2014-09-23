Естонія лікуватиме 10-х поранених у зоні АТО українських військових

11:35, 23 вересня 2014
Військо
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Сьогодні з Дніпропетровська на лікування до Естонії направлено 10 військових, поранених в зоні АТО.

Фото Міністерства оборони України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Вже не вперше ми відправляємо поранених на лікування до країн ЄС. Наразі на наше прохання відгукнулася й Естонія. Спочатку йшлося про 24 поранених, але врешті зупинилися на 10. Естонська сторона взяла на себе всі витрати з транспортування, лікування і реабілітації солдат, за що ми їм дуже вдячні. Хлопці будуть перебувати там стільки, скільки потрібно, тобто до повного одужання», – цитує прес-служба заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова.

Читайте також2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТОВідправлені до Естонії на лікування військові – це представники спецбатальйонів «Шахтарськ», «Донбас», «Дніпро-1», військових частин. Характер травм пацієнтів – поранення кінцівок, грудної клітини та черевної порожнини. Стан більшості поранених солдат медики розцінюють як середньої важкості.

Разом із хлопцями до Естонії вилетіла делегація з Дніпропетровська для ознайомлення з сучасним протезним центром. За попередньою домовленістю українські поранені зможуть отримати там протези.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня до Литви для подальшого лікування відбули 14 поранених бійців

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