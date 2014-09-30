У Луганську бойовики змусили працівників лікарні написати заяви про звільнення
14:40, 30 вересня 2014Військо
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У Луганську бойовики змусили працівників Луганської міської лікарні №9 написати заяви про звільнення та схиляють до співпраці з терористичним угрупованням «ЛНР».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Бойовики продовжують тиск на медиків. Так, у Луганську терористи змусили працівників Луганської міської лікарні №9 написати заяви про звільнення», - зазначив він.
«Ті, хто хочуть продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про готовність співпрацювати з терористичною організацією «ЛНР». У якості зарплатні медикам пропонують продукти харчування», - повідомив Лисенко.
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