У Луганську бойовики змусили працівників лікарні написати заяви про звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Бойовики продовжують тиск на медиків. Так, у Луганську терористи змусили працівників Луганської міської лікарні №9 написати заяви про звільнення», - зазначив він.

«Ті, хто хочуть продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про готовність співпрацювати з терористичною організацією «ЛНР». У якості зарплатні медикам пропонують продукти харчування», - повідомив Лисенко.