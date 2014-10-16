Зворушливий ролик про бійців АТО: "Всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу"

Герої ролика - прості люди, народжені для мирного життя. Хтось із них працює вчителем фізкультури, хтось таксистом, програмістом або водієм маршрутки. У кожного з них позаду - мирне життя, і ніхто з них не планував воювати.

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"Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу", - йдеться у ролику.

Проект розповідає про звичайних українців, які щоденно самовіддано виконують свій військовий обов'язок перед Україною. Кожного з них ви могли бачити у парку, зустріти в черзі у магазині або банку, бо не існує людини, яка була б спеціально народженою для війни, та всі ми змушені сьогодні захищати рідну країну.