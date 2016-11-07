CHS Ukraine виділить фермерам $50 мільйонів

Торговий підрозділ американського аграрного кооперативу CHS в Україні CHS Ukraine має намір витратити на форвардні закупівлі осіннього врожаю-2017 $50 млн.

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Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив генеральний директор компанії В'ячеслав Колосвєтов, передає Liga.net.

Кошти, за словами керівника компанії, будуть частково залучені в глобальної компанії.

"В рамках партнерської програми з такими компаніями, як Нафтогаз, ОККО (постачальник палива) і Syngentа (постачальник насіння) ми плануємо навесні профінансувати аграріїв на $50 млн", - сказав він.

За словами Колосвєтова, CHS буде брати участь у фінансуванні грошима. "Ми фінансуємо придбання фермерами ресурсів з відтермінуванням платежу, а розраховуватися вони будуть зерном. Ось зерно в якості оплати нашого фінансування ми і перепродаватимемо на зовнішні ринки", - пояснив він. Колосвєтов додав, що CHS Ukraine вже три роки контрактує одразу весь урожай своїх контрагентів. "Треба купувати тоді, коли ніхто не купує", - ділиться трейдер.

Гендиректор CHS Ukraine не зміг уточнити, якими будуть ставки за користування коштами, однак зазначив, що вони будуть нижче ринкових. Також, за словами Колосвєтова, зараз обговорюється співробітництво CHS Ukraine з агрохолдингом NCH, і розглядається варіант використання такого інструменту фінансування, як аграрні розписки.

"Ми зараз готуємося до того, щоб співпрацювати з фермерами, площа земель яких не перевищує 5 000 га. На мій погляд, саме за такими фермерами майбутнє", - вважає Колосвєтов. Він уточнив, що в 2018 році CHS Україна розраховує направити на вказану програму підтримки $100 млн.

За прогнозами Колосвєтова, сумарний обсяг перевезених CHS Ukraine зернових становить 1,1 млн т за підсумками 2015 року. Цього року компанія має намір експортувати на 400 тис. т зерна більше, збільшивши обсяги до 1,5 млн т зерна.

CHS - американський кооператив, який об'єднує 75 тис. фермерів і має 650 тис. акціонерів. В Україні підрозділ компанії працює з 2008 року. Компанії належить термінал Олімпекс в Одеській області, в модернізацію якого в 2008-2009 роках роках було інвестовано $42 млн.