Переселенка з Луганська самотужки відкрила власну кондитерську (відео)

Тепер Катерина Самарська - кондитер. Змінивши місто та професію її родина тішить покупців яскравими авторськими смаколиками.

За рік Катерині вдалось отримати грант, відкрити свою невеличку майстерню, і забезпечити роботою рідних та друзів.