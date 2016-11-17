Переселенка з Луганська самотужки відкрила власну кондитерську (відео)

18:32, 17 листопада 2016
Підприємництво
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Естрадна артистка, яка через війну була змушена перебратися до Харкова, не скорилась обставинам та самотужки відкрила свою пекарню.

Кадр із відео ТСН

Тепер Катерина Самарська - кондитер. Змінивши місто та професію її родина тішить покупців яскравими авторськими смаколиками.

За рік Катерині вдалось отримати грант, відкрити свою невеличку майстерню, і забезпечити роботою рідних та друзів.

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