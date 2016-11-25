У Рівному презентували програму підтримки підприємництва "Україна – країна підприємців"

У Рівному презентовано програму підтримки підприємництва «Україна – країна підприємців».

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Як передає кореспондент УНІАН, програму презентовано сьогодні, 25 листопада, в рамках регіонального бізнес-форуму «Україна — країна підприємців», який ініційований Приватбанком за підтримки Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської міської ради.

Програму презентував керуючий рівненської обласною філією Приватбанку Юрій Войтенко.

За його словами, програма передбачає вирішення актуального для Рівненської області питання безробіття.

Як зазначив Войтенко, на допомогу по безробіттю область щороку витрачає 200 млн грн.

Вирішити проблему, на його переконання, можна буде за рахунок створення місцевими підприємцями нових робочих місць.

Програма Приватбанку «Україна — країна підприємців» передбачає надання пільгових кредитів підприємцям для створення робочих місць. Загалом програмою передбачено протягом трьох років створити в Україні 1 млн робочих місць, на сьогодні вже створено 79 тисяч.

Для успішної реалізації програми необхідна підтримка місцевої влади в плані створення умов для забезпечення погашення відсотків за кредити з коштів місцевого бюджету. І, за словами Войтенка, програма позитивно сприйнята місцевою владою.

Як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, завдяки програмі Приватбанку відкриваються нові можливості у вирішенні проблем регіону.

«Ми готові до співпраці з банком, який виступив з цією ініціативою», - підкреслив він.

За словами Тимошенка, з наступного року в області розпочнеться конкретна робота щодо реалізації програми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Рівному проходить регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців». Форум проходить в рамках міжнародного бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал», який проводиться за підтримки Приватбанку, Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської міської ради.

Аналогічні регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві та Дніпрі.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців.

Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.