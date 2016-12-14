Голова ради підприємців Хмельниччини: ставки за кредитами програми "КУБ" може частково відшкодовувати облбюджет

Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН у рамках сьогоднішнього першого регіонального бізнес-форуму «Україна – країна підприємців» у Хмельницькому.

За її словами, депутати Хмельницької облради ухвалили програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2015-2016 роки, яка передбачає часткову компенсацію з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Цього року було профінансовано три проекти на суму майже 300 тис. грн.

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«Якщо активний бізнес області працюватиме за програмою Приватбанку «Країна успішного бізнесу», а потім подаватиме документи до облради на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, то це цілком може бути взаємодоповнююча співпраця», - сказала Белякова.

Голова регіональної ради підприємців також додала, що зараз розглядається можливість продовження на 2017 рік дії обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Приватбанк за час дії на Хмельниччині програми «Країна успішного бізнесу» (КУБ) видав кредити 110 підприємцям на суму понад 8 млн грн.

Влада Хмельницького заявила про готовність направити 2-4 млн грн з коштів бюджету обласного центру на наступний рік на компенсацію кредитних ставок за програмою Приватбанку «КУБ».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.