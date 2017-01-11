Кабмін дозволив бізнесу коригувати митні декларації

Кабінет міністрів України дозволив суб'єктам підприємництва коригувати митні декларації в рамках виконання правил трансфертного ціноутворення, а також подавати у митні органи Державної фіскальної служби відразу кілька додаткових митних декларацій у випадку, коли йдеться про оформлення імпорту невеликих партій.

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Відповідне рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду в середу.

Представляючи прийняте рішення, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що норма про додаткові декларації буде дуже затребувана на ринку газу і дозволить посилити конкуренцію у цьому сегменті.

«Крім того, ми зобов'язуємо митницю вносити зміни до митних декларацій у разі, якщо є рішення судів щодо таких декларацій. Раніше такі зміни вносили самі підприємці, зараз митниця буде вносити», - сказав Данилюк.

Він також підкреслив, що всі прийняті Кабміном новації в частині оформлення декларацій попередньо пройшли обговорення з бізнесом.

Як повідомляв УНІАН, спрощення та прозорість митних процедур є однією зі складових реформи української митниці, озвученої урядом у липні-серпні 2016 року. Завдяки вжитим заходам, кількість декларацій, оформлених за ціною контрактів і поданих у митні органи, зросла до 89%.