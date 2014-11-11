Підписання Меморандуму про співпрацю ЕБРР та Концерном Галнафтогаз

13 листопада відбудеться церемонія публічного підписання Меморандуму про співпрацю між Європейським банком реконструкції і розвитку та «Концерном Галнафтогаз» у першому спільному соціальному проекті «Благаю, живи! Безпека на дорозі».

Після підписання відбудеться прес-конференція директора ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера й президента «Концерну Галнафтогаз» Віталія Антонова.

Меморандум буде підписано напередодні Всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП. В Україні показник смертності внаслідок аварій на дорогах становить 13,5 осіб на 100 тисяч мешканців. Тільки у 2013 році у ДТП загинуло понад 5 тисяч українців. Це одні з найвищих показників у Європі.

Щоб зберегти життя учасників дорожнього руку, підвищити їхню безпеку й відповідальність один перед одним, ЄБРР спільно з мережею АЗК «ОККО» ініціювали проект «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Проект впроваджуватиметься у 2014-2015 роках на трасі М05 (Київ-Одеса), що є однією з найбільш небезпечних в Україні.

Підписання меморандуму заплановане на 13 листопада, 2014 року о 09.30 в конференц-залі Представництва ЄБРР в Україні за адресою:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 16.

Акредитація обовязкова:

Тел.: (067) 675-91-65, (044) 590-58-34

e-mail: zfedorova@kv.gng.com.ua