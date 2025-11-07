Минулого року найбільше ЄС купував у Росії нафту, газ, залізо, сталь і добрива.

Європейський Союз у 2024 році імпортував з Російської Федерації товарів на 35 мільярдів євро.

Як пише "Радіо Свобода", про це йдеться у спільній пропозиції під назвою "Торгівля заради безпеки" від семи країн – Німеччини, Фінляндії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії та Польщі – які пропонують запровадити додаткові секторальні тарифи, щоб поступово припинити цю торгівлю.

Країни-ініціатори наголошують, що імпорт із Росії не лише забезпечує їй "значні доходи та підживлює її військовий апарат", а й "безпосередньо шкодить європейській економічній безпеці, оскільки він підтримує залежність у стратегічно важливих секторах".

Відео дня

Автори документа зазначають, що навіть після 19-го пакета санкцій ЄС та плану Єврокомісії пришвидшити відмову від російських енергоносіїв, деякі категорії імпорту залишаються без обмежень, що дозволяє Москві отримувати мільярдні доходи.

Як пише видання, у 2024 році найбільше ЄС купував у Росії:

нафти та газу – 22,3 млрд євро (65% усього імпорту з РФ);

заліза та сталі – 2,6 млрд євро (8%);

добрив – 1,7 млрд євро (7,5%);

нікелю та алюмінію – понад 1,8 млрд євро (разом 6%);

неорганічної хімії, риби та промислового обладнання – ще близько 1 млрд євро.

Білорусь, як зауважується в документі, також залишається значним постачальником добрив і хімічних продуктів, тож пропозиції щодо мит поширюються й на неї.

За даними "Радіо Свобода", документ визначає три пріоритетні категорії для нових мит. Щодо заліза та сталі, пропонується запровадити мита на російські сталеві сляби, які нині звільнені від санкцій до 2028 року. Це дозволить захистити європейських виробників від демпінгу з боку субсидованих російських компаній, які, на відміну від європейських, ще й не сплачують екологічний податок за викиди вуглецю.

Що стосується неорганічної хімії, ініціатори закликають замінити російський імпорт аміаку та кальцієвих фосфатів постачаннями з інших ринків – США, Канади, Ізраїлю, Йорданії.

Для США ЄС зобов'язався остаточно знизити мита на імпорт цих хімічних речовин з 5,5 % до 0, тож це полегшить доступ до ринку для американських виробників, "які є одними з провідних світових постачальників", ідеться у документі.

Відносно калійних добрив пропонується скоротити або скасувати тарифну квоту на імпорт із Росії та Білорусі, який досі залишається фактично без обмежень. Таким чином можна буде також зупинити спад виробництва калію в Євросоюзі.

Зазначається, що цей документ від семи країн лише пропонує Єврокомісії якнайшвидше підготувати пропозицію щодо нових мит на імпорт із Росії та Білорусі, щоб скоротити їхні доходи й водночас посилити економічну безпеку ЄС.

Торгівля західних партнерів України з Росією

Станом на серпень, із січня 2022 року ЄС імпортував російських товарів на суму 297 млрд євро. США з січня 2022 року імпортували російських товарів на суму 24,51 млрд доларів.

У вересні агентство Reuters писало, що на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну США і Європейський союз, як і раніше, імпортують російські енергоносії та сировинні товари. Загальний обсяг торгівлі оцінюють у мільярди євро.

Вас також можуть зацікавити новини: