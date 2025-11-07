Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи в 2025 році очолив Renault Clio, який випередив Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. Про це повідомляє Focus2Move.
З огляду на дані за період з початку року до вересня, Renault Clio піднявся на одну позицію, продемонструвавши зростання на 6,7%. Продажі Dacia Sandero знизилися на 7,1%, а Volkswagen T-Roc, навпаки, продемонстрував зростання на 9%.
В десятку найпопулярніших моделей потрапила російська Lada Granta, яка посіла сьоме місце, продемонструвавши падіння продажів на 3,8%. Замикає десятку лідерів компактний Citroen C3.
ТОП-10 найпопулярніших моделей в Європі:
- Renault Clio (+6,7%);
- Dacia Sandero (-7,1%);
- Volkswagen T-Roc (+9%);
- Volkswagen Golf (-14,1%);
- Dacia Duster (+2,5%);
- Volkswagen Tiguan (-0,2%);
- Lada Granta (-3,8%);
- Opel Corsa (+8,1%);
- Toyota Yaris (-13,2%);
- Citroen C3 (-6,5%).
Новини авторинку - Україна та світ
Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим автомобілем в світі у 2025 році став компактний кросовер Toyota RAV4. На другому місці розташувалася Toyota Corolla, тоді як третє посіла Tesla Model Y.
Також повідомлялося, що у жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 7,8 тисячі нових легкових авто. Як у приватному, так і в корпоративному секторах на перших місцях опинилися кросовери.