Лідером виявився популярний французський автомобіль, який давно став класикою не тільки європейського, а й світового авторинку.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи в 2025 році очолив Renault Clio, який випередив Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. Про це повідомляє Focus2Move.

З огляду на дані за період з початку року до вересня, Renault Clio піднявся на одну позицію, продемонструвавши зростання на 6,7%. Продажі Dacia Sandero знизилися на 7,1%, а Volkswagen T-Roc, навпаки, продемонстрував зростання на 9%.

В десятку найпопулярніших моделей потрапила російська Lada Granta, яка посіла сьоме місце, продемонструвавши падіння продажів на 3,8%. Замикає десятку лідерів компактний Citroen C3.

ТОП-10 найпопулярніших моделей в Європі:

Renault Clio (+6,7%); Dacia Sandero (-7,1%); Volkswagen T-Roc (+9%); Volkswagen Golf (-14,1%); Dacia Duster (+2,5%); Volkswagen Tiguan (-0,2%); Lada Granta (-3,8%); Opel Corsa (+8,1%); Toyota Yaris (-13,2%); Citroen C3 (-6,5%).

Новини авторинку - Україна та світ

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим автомобілем в світі у 2025 році став компактний кросовер Toyota RAV4. На другому місці розташувалася Toyota Corolla, тоді як третє посіла Tesla Model Y.

Також повідомлялося, що у жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 7,8 тисячі нових легкових авто. Як у приватному, так і в корпоративному секторах на перших місцях опинилися кросовери.

