Олександр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”

18:39, 12 липня 2006
Разное
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Читаючи поетичні рядки Олександра Олександровича, мимоволі віддаляєшся від буденної рутини і через призму цих рядків бачиш життя зовсім інакшим, кращим, справедливим і чесним, вільним і спокійним...

“Читаючи поетичні рядки Олександра Олександровича, мимоволі віддаляєшся від буденної рутини і через призму цих рядків бачиш життя зовсім інакшим, кращим, справедливим і чесним, вільним і спокійним - таким, яким прагне його зробити для людей Соціалістична партія України, лідером якої є Олександр Мороз”.

(З рецензії в газеті СПУ “Товариш”.)

***

Погляну в себе, в дзеркало неначе...

Ховається в зіницях переляк

За тим, що вже минуло. Ніби бачиш

Із витоків життя свойого шлях.

Крайсвіту ледь сягає до левади,

Ростуть ще друзі десь і вороги.

Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить.

Не тиснуть думи, зради і борги.

Зі збірки О.Мороза “Обличчям до вогню” (2006 рік)

Надіслав Петро Лещинський, м. Хмельницький

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