Олександр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”
18:39, 12 липня 2006Разное
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Читаючи поетичні рядки Олександра Олександровича, мимоволі віддаляєшся від буденної рутини і через призму цих рядків бачиш життя зовсім інакшим, кращим, справедливим і чесним, вільним і спокійним...
“Читаючи поетичні рядки Олександра Олександровича, мимоволі віддаляєшся від буденної рутини і через призму цих рядків бачиш життя зовсім інакшим, кращим, справедливим і чесним, вільним і спокійним - таким, яким прагне його зробити для людей Соціалістична партія України, лідером якої є Олександр Мороз”.
(З рецензії в газеті СПУ “Товариш”.)
***
Погляну в себе, в дзеркало неначе...
Ховається в зіницях переляк
За тим, що вже минуло. Ніби бачиш
Із витоків життя свойого шлях.
Крайсвіту ледь сягає до левади,
Ростуть ще друзі десь і вороги.
Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить.
Не тиснуть думи, зради і борги.
Зі збірки О.Мороза “Обличчям до вогню” (2006 рік)
Надіслав Петро Лещинський, м. Хмельницький
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