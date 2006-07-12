Олександр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”

“Читаючи поетичні рядки Олександра Олександровича, мимоволі віддаляєшся від буденної рутини і через призму цих рядків бачиш життя зовсім інакшим, кращим, справедливим і чесним, вільним і спокійним - таким, яким прагне його зробити для людей Соціалістична партія України, лідером якої є Олександр Мороз”.

(З рецензії в газеті СПУ “Товариш”.)

*** Погляну в себе, в дзеркало неначе... Ховається в зіницях переляк За тим, що вже минуло. Ніби бачиш Із витоків життя свойого шлях. Крайсвіту ледь сягає до левади, Ростуть ще друзі десь і вороги. Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить. Не тиснуть думи, зради і борги.

Зі збірки О.Мороза “Обличчям до вогню” (2006 рік)

Надіслав Петро Лещинський, м. Хмельницький