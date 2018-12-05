6 грудня 2018 року, о 16:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл щодо заснування Громадянської Платформи "Сила виборців", під час якого учасники підпишуть Декларацію про наміри спільних дій, які дадуть початок процесу заснування Платформи, яка стане першим в Україні Комітетом політичної дії, що об’єднає мільйон виборців.

Серед підписантів Декларації будуть зокрема:

Володимир Дубровський – старший економіст CASE Україна;

Микола Малуха – експерт з комунікацій;

Олег Ярошевич – лідер ГО «Авто Євро Сила»;

Веніамін Тимошенко – представник Української асоціації власників зброї;

Святослав Стеценко – полковник запасу;

Руслан Рохов – громадський діяч, засновник «Школи Мерів»;

Єгеній Франків – політолог;

Олег Гетьман – економіст;

Олександр Баськов – аналітик;

Іван Родніченко – IT-підприємець, волонтер;

Віталій Овчаренко – громадський діяч, ветеран АТО;

Олександр Славський – свідомий громадянин, фіналіст проекту «Нові лідери»;

Віолета Москалу – громадська діячка, PhD (Франція);

Анатолій Шалаєв – експерт з комунікацій, телеведучий;

Едуард Курганський – підприємець;

Валентин Краснопьоров – громадський діяч, аналітик;

Олена Велика – підприємець та ряд інших свідомих громадян.

Підписанти Декларації, будучи учасниками різних громадських об’єднань та спільнот, розуміючи, що лише організовані виборці здатні змусити політиків приймати рішення в інтересах суспільства, та усвідомлюючи, що лише консолідація зусиль широкого кола лідерів суспільної думки зможе запустити процес об’єднання великої кількості виборців, вирішили своїм приладом закликати громадян об’єднуватися в Громадянську Платформу «Сила Виборців».

Головною метою цієї Платформи є забезпечити громадянам інституційну спроможність узгоджувати бачення країни в якій вони хочуть жити, дати можливість обирати гідних політиків, які будуть здатні реалізовувати це бачення, сприяти їх потраплянню до влади, через фінансування їх виборчих кампаній та агітацію за них, а також контролювати виконання політиками, яких вони підтримали, даних виборцям обіцянок.

Місце проведення прес-конференції: Інформаційна агенція Українські Новини, ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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