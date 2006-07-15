Вантажівка в’їхала в групу людей біля бочки з квасом

Біля м. Херсон на автошляху Херсон-Миколаїв водій вантажного автомобіля "VOLVO" (належить фірмі "Фалбі", м. Київ) не впорався з керуванням, з`їхав на обочину та скоїв наїзд на групу людей, що перебували біля бочки з квасом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, внаслідок інциденту загинуло 2 особи, в тому числі дитина (1998 р.н.), та 2 особи з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

* * * Всього за добу на території країни зареєстровано 134 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 18 осіб та 183 - травмовано.