Прес-тур на майданчик під будівництво Централізованного сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України (ЦСВЯП)

Інформуємо, що 21 квітня 2015 року запланований прес-тур представників ЗМІ, громадських організацій та експертів на майданчик під будівництво Централізованного сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України (ЦСВЯП) та об’єкти СВЯП-1, СВЯП-2, Комплекс виробництв «Вектор» в Чорнобильській зоні відчуження.

Представники ДП НАЕК «Енергоатом», компанії Holtec International (США) та ДСП «Чорнобильська АЕС» нададуть вичерпні відповіді на запитання, що існують у ЗМІ у зв’язку із будівництвом та функціонуванням сховищ ядерного палива.

Також, під час заходу на вказані об’єкти буде можливість фото/відео зйомки та проведення інтерв’ю.

Акредитація обов’язкова ‒ до 17:00 15 квітня 2015 року за тел./факс: +38 (044) 277-78-89 або pr@atom.gov.ua