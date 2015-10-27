У Києві відбудеться прем'єра комедійного шоу на честь 30-річного ювілею "МАСКИ-ШОУ"

7 жовтня о 19. 00 в МЦКМ «Жовтневий» (Київ, вул. Інститутська, 1) відбудеться прем'єрний показ вистави легендарного театру «МАСКИ-ШОУ», присвячений 30-ти річчю театральної трупи «МАСКИ В КУБІ».

«МАСКИ В КУБІ» - блискуча комедія без слів про перетворення фантазії в реальність, і реальності у фантазію. Смішні до нестями сцени змінюються красивими філософськими образами і несподіваними трюкових ноу-хау. З дивовижною пластичністю і майстерністю актори трупи створюють не просто пантоміми, а справжнє шоу, чудову драматичну клоунаду, новаторство якої неможливо порівняти зі звичними жанрами. Цей спектакль дозволить подивитися на світ іншими очима, знайти себе в героях, а героїв - у собі ...

Вистава «МАСКИ В КУБІ» заснований на абсолютно нових номерах і нових режисерських ідеях - починаючи від комедійних трюків, і закінчуючи декораціями на сцені. Однак, в шоу увійдуть і фірмові пантоміми, які полюбилися мільйонам, що стали невід'ємними сторінками творчої біографії трупи. Це і культовий «Вокальний дует Мана-мана-тинч-тинч-титирим», який вперше з'явився на телебаченні в 1985 році, і «Танець вмираючого лебедя», «Танець самовара і чашок» з «Маски в опері», та інші, що викликають майже у кожного гомеричний регіт упереміш зі щемливими нотками ностальгії.

У ювілейній виставі беруть участь: Народний артист України Георгій Делієв, Народний артист України Борис Барський, Заслужена артистка України Наталія Бузько, Олександр Постоленко, Ігор Малахов, Михайло Волошин та інші актори театру.

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Купити квиток: http://kvartal-concert.com/afisha/teatr-maski-shou-27-10-2015

Промо-ролик для Києва: https://youtu.be/--_RFCOmoKk