Круглий стіл – це і є консультації перед розпуском парламенту?

Сьогодні я почула, що круглий стіл, який уже хто тільки не ініціює, може розглядатися, зокрема, як консультації Президента з Головою Верховної Ради та керівниками фракцій перед ухваленням остаточного рішення про розпуск парламенту. Про це на радіо “Ера” заявив юридичний речник, радник Президента Микола Полудьонний.

Конституція вимагає від Президента перед тим, як відправити недієздатний парламент у відставку, провести такі консультації...

Передчуваючи недобре, 24 липня Голова Верховної Ради Мороз ініціював постанову парламенту, за якою Верховна Рада в разі проведення таких консультацій негайно збирається на засідання – без скликання. Про “час і місце” зібрання інформує депутатів Голова ВР.

Отже, після круглого столу депутати мають негайно шукати місце для проведення засідання – чи то в приміщенні Верховної Ради, чи десь у лісах, чи на закинутих шахтах Донбасу – як уже вирішить Мороз...

Щоправда, Полудьонний підкреслив, що жодного рішення про розпуск парламенту у Президента нині немає, але він може ухвалити його, якщо парламент виявиться недієздатним.

Ще цікаве одкровення із Секретаріату. Президент у будь-якому разі може не внести у Верховну Раду кандидатуру Януковича на посаду прем’єра. Більше того, він може не вносити кандидатури від коаліції скільки завгодно разів. Тобто аж поки коаліція не знайде фігуру, яка влаштує главу держави.

Радує в цій ситуації одне. Нарешті Президент почав виявляли якусь активність, заявив про себе, про свою позицію, про готовність захищати Конституцію, гарантом якої він є. Учорашні наради із силовиками, головами облдержадміністрацій, нагадування СБУ про статтю 109 Кримінального кодексу (щодо дій, вчинених з метою захоплення державної влади, публічних закликів до таких дій, у тому числі з використанням ЗМІ) демонструють, що влада в Україні таки є.

Оксана Охрімчук